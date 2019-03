Primer día sin VTC en Barcelona mientras las compañías afectadas inician los trámites para el ERE

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, LAS MÁS AFECTADAS

Moove Cars y Vector Ronda El decreto aprobado también fija que los VTC no circulen buscando clientes ni propicien la captación de usuarios que no hayan precontratado sus servicios, por lo que les obliga a permanecer estacionados en aparcamientos y garajes cuando no estén operando.