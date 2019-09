A partir de ahora comienzan los trámites para recibir las ayudas en San Llorenç, donde 12 personas murieron y hubo daños por valor de 40 millones de euros. Los afectados tienen que ir a las delegaciones de gobierno de cada comunidad autónoma para reclamar, para lo que tienen un plazo de dos meses.

Actualmente, hay aprobadas ayudas por valor de 774 millones de euros para las zonas afectada por las inundaciones de la última gota fría y también por los incendios de este verano. Pero estas no son las únicas, porque hay pendientes, como las de las inundaciones de Mallorca. En este caso, el Gobierno destinó 21 millones y aún no han llegado. Dicen que lo harán en las próximas semanas. El Gobierno se comprometió a pagar la mitad, pero ese dinero aún no han llegado.

En Valencia tambien saben lo que cuesta recuperarse. Temporales, gotas frías y otros fenómenos naturales destrozan con frecuencia infraestructuras como las de El Saler. Las administraciones proyectaron una obra para impedir que desaparezca la playa, pero nunca se ha llevado a cabo.

Por su parte, Neva fue una de las 60.000 personas que resultaron afectadas por el terremoto de Lorca en 2011. Consiguió una ayuda de 8.000 euros para rehabilitar su negocio. Ahora le piden que devuelva 13.000, recargos incluidos, por problemas con los justificantes.

Muchos de los 350 millones que se anunciaron en ayudas para Lorca se han convertido en auténticos quebraderos de cabeza para los afectados.