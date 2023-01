La pensión que pueden solicitar las empleadas del hogar de 5.639 euros al año

Las empleadas del hogar tienen la obligación de cotizar en la Seguridad Social mientras estén trabajando, eso les da derecho a recibir una prestación por desempleo o una pensión contributiva de jubilación.

Este tipo de pensiones son prestaciones económicas y de duración indefinida cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social, es decir, deben acreditar un período mínimo de cotización.

Requisitos para acceder a la pensión contributiva

Se exige tener 66 años y dos meses de edad o 65 si se tiene cotizados al menos 37 años y 6 meses. La edad y años de cotización exigibles van aumentando transitoriamente hasta el año 2027. A partir de ese año, se exigirán 67 años o 65 si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización.

El período mínimo de cotización es de 15 años y habiendo cotizado 2 años de ese total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

Pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas de jubilación son unas prestaciones que, aunque dependen de la Seguridad Social, son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Estas pensiones están destinadas a aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación vulnerable y carezcan de recursos suficientes para su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Las trabajadoras del hogar que no hayan llegado al mínimo podrán solicitar una pensión no contributiva. Para ello deberán haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación situada en los 65 años. También es necesario haber residido de manera legar y efectiva en España durante al menos 10 años y, que al menos dos de ellos se encuentren inmediatamente y consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud.

Tras la revalorización aprobada por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado 2023, la cuantía mínima de la pensión no contributiva de jubilación íntegra sube a los 484,61 euros al mes, mientras que la pensión no contributiva de jubilación mínima, esto es, del 25%, pasa a ser de 131,44 euros al mes. La Administración Pública recuerda que si dentro de la misma unidad familiar viven dos o más perceptores de esta modalidad no contributiva.

Cómo calcular la cuantía de la pensión de jubilación si tienes el mínimo de años cotizados

Para calcular la pensión que corresponde a cada persona, la Seguridad Social ha puesto a disposición de los afiliados una herramienta, una especie de simulador de jubilación. Para acceder al simulador de pensiones, primero hay que identificarse en la sede de la Seguridad Social a través del Certificado digital, el DNI electrónico o mediante la clave de acceso. Una vez dentro del sistema, tras pasar la identificación, hay que acceder al portal 'Tu Seguridad Social' y en el apartado 'Trabajo' pulsar la opción 'Simular tu jubilación'.

Tras ello, aparece una ventana en la que se deben aportar todos los datos sobre los años de vida laboral. Automáticamente se generará un informe en PDF con el resultado de la simulación.