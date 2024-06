Los peligros para la salud de usar un perfume falso: "No sabemos su concentración real"

"No me atrevería a comprar nada que no sea bueno para la piel", comenta una mujer que acaba de salir de un centro comercial. "El precio es lo que hace que me decante por los perfumes falsos", dice otra. A veces no atendemos a algo tan básico como es el cuidado de nuestra piel cuando elegimos una fragancia falsificada, pero un estudio ha puesto sobre la mesa los serios riesgos que tiene adquirir un producto como este.

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) ha publicado un informe en el que alerta de que los perfumes falsificados "son un fraude". ¿Por qué? Tal y como explica la Doctora María Rogel, dermatóloga en el Grupo Pedro Jaén, su peligro está "en la composición" porque el producto final que ha llegado al mercado y que se encuentra en páginas web también fraudulentas no ha superado los controles sanitarios a los que sí se han sometido los originales.

Muchas personas prefieren un perfume falsificado por su bajo precio, pero se olvidan de que contiene algunos ingredientes que pueden ser perjudiciales para la salud. En el estudio de STANPA se explica que tales fragancias contienen "disolventes industriales, componentes tóxicos o directamente prohibidos". Esto lo han podido averiguar gracias a un análisis realizado por la organización en un laboratorio internacional que ha empleado la técnica de Cromatografía de Gases.

"No sabemos su concentración real y pueden acarrear problemas de falta de eficacia", explica la dermatóloga. Aquellos perfumes que se comercializan de forma ilegal no han pasado por los controles sanitarios y de seguridad obligatorios. No son analizados en laboratorio y no superan la batería toxicológica antes de que sean puestos en el mercado.

¿Qué problemas tiene para la salud un perfume falso?

Principalmente, siempre citando las mismas fuentes, un perfume falsificado puede dar lugar a las siguientes afecciones: dermatitis irritativas, alérgicas, intoxicaciones por inhalación, irritación ocular, reacciones acneiformes, manchas en la piel, reacciones alérgicas severas, fototoxicidad e incluso algunos problemas más peligrosos para la salud a largo plazo.

La doctora María Rogel aclara que los perfumes originales suelen estar compuestos por ingredientes como el alcohol o el aceite. En cambio, los falsificados que se comercializan de forma ilegal pueden dar lugar a "irritaciones en la zona de aplicación", en línea con lo que explican desde STANPA. También habla de una cuestión de gran importancia de cara al verano: "Puede producir incluso reacciones con el sol que acaben provocando manchas o enrojecimiento en toda la zona".

El mercado ilegal de perfumes falsos ha florecido en buena medida debido a la gran demanda de perfumes asequibles que hay hoy en día. Un informe publicado en 2018 por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos también alertó de otro riesgo detrás de los productos: la urticaria, una reacción cutánea que provoca ronchas con picazón y desencadena manchas en la piel.

Por ello, la doctora recomienda "consultar con un especialista" cuando dudemos de si el perfume es falso u original en una página web de origen desconocido.

Las falsificaciones suponen una pérdida de 200 millones de euros en España

Al mismo tiempo, aconseja comprar un perfume en sitios "que sepamos que son de fiar" y no adquirirlos nunca "en páginas que no nos aseguran que sean verdaderos". Explica que el producto verdadero "tiene que tener activos que sean apropiados para la piel".

La Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea ha alertado también de que el sector de la perfumería es uno de los más afectados por las falsificaciones, que suponen la pérdida de más de 2.200 millones de euros solo en nuestro país. También se ven afectados los sectores de los medicamentos, los productos farmacéuticos, la cosmética, las bebidas alcohólicas y juguetes y juegos. Alertan de que la falsificación de productos es "un problema económico" y destruye "miles" de puestos de trabajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.