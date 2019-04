Panamá, el 'paraíso' en el que coinciden varias investigaciones de corrupción en España

Desde las pesquisas sobre la compra del ático del ex presidente madrileño, Ignacio González, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el 'caso Noos' o los Pujol, entre otros, Panamá es siempre un destino recurrente en casi todas las causas.

La denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ante el Juzgado de Estepona, que investiga la compra del inmueble de González, asegura que "la empresa matriz, o al menos uno de los propietarios formales de Coast Investor LLC (sociedad creada para adquirir el ático, según el sindicato) es la instrumental panameña Walford Overseas Investment Ltd, gestionada ni más ni menos que por el despacho de abogados Mossak Fonseca & CO, internacionalmente conocido".

Poca colaboración con España

En la providencia del pasado 9 de marzo en la que jueza de Estepona imputó a González, su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se recogían otras diligencias como reiterar la petición de una comisión rogatoria a Panamá "reclamando la información interesada en su día" sobre las actividades de Coast Investor.

Este país negó a las autoridades españolas estos datos argumentando que no tiene tipificado el delito contra la Hacienda Pública, ni ese delito puede ser considerado antecedente de un posterior de blanqueo de capitales.

Recuerda el SUP en su denuncia que el despacho Mossak Fonseca se publicita "como especialistas en las construcción y gestión de empresas pantalla especializadas en la ocultación de identidades y patrimonio".

"Es además conocida también internacionalmente por las Financial Inteligent Unites (FIU*s) que persiguen el blanqueo, por su inclusión en las listas publicadas por la UE que advierte de sanciones a quien mantenga relaciones de negocios con Mossak Fonseca & CO16", añade.

Advertía de que esta firma era "igualmente sospechosa para las autoridades de EEUU de realizar o colaborar en actividades de blanqueo procedentes del tráfico de droga, estando o habiendo sido investigada por su agencia antidroga DEA, precisamente por esta misma actividad en la que está especializada, la construcción de estructuras societarias opacas al servicio de organizaciones criminales"