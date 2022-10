Los panaderos apagan sus hornos para protestar por la factura de la luz: "Nuestra situación es dramática"

Manel lleva toda su vida siendo panadero y nos cuenta que nunca había estado tan al límite: "estamos en pérdidas desde hace meses, alguien tiene que tomar medidas o la panadería artesana de este país se va al traste". Entre el precio de la luz, el gas y la harina, que se ha encarecido casi un 40% en el último año, hacer frente a las facturas es muy complicado: "la situación es dramática".

De hecho Manel ya no puede utilizar el horno tradicional de gas y de cara a la Navidad, "no voy a contratar a nadie porque tengo que pagar el recibo de la luz, las dos cosas, el personal y la luz, no lo podemos afrontar".

"No podemos resistirlo"

Pilar Marqués es presidenta del Gremio de Fornés de Lleida. Asegura que "si esto sigue así, estamos condenados" porque los costes son "tan inasumibles que estamos trabajando gratis". Por eso va a sumarse al paro de 15 minutos convocado en las panaderías de toda España el próximo 28 de octubre, de 12 a 12,15 de la mañana.

Reclaman desde esta asociación "que se regule de alguna manera pero ya, porque el mes que viene algunos no estaremos, no podemos esperar más". De hecho han calculado "que el 5% de los panaderos artesanos cerraríamos, pero me temo que me estoy quedando muy corta". "No pedimos que nos den nada", añade Pilar, sólo queremos poder trabajar y ganarnos la vida".

'Sin luz no hay pan'

La iniciativa, bautizada como 'Sin luz no hay pan', la ha impulsado la Confederación Española de Panadería, Pastelería y Bollería, Ceoppan. Su secretario general, José María Fernández, cree que "se sumarán muchos panaderos porque estamos todos con el agua al cuello". Se trata de un "apagón simbólico ante la complicada situación que vive nuestro gremio".

En España aún hay 12.000 locales de fabricación artesanal que dan empleo a 190.000 panaderos. Muchos, advierten desde el sector, no van a poder sobrevivir a la subida imparable de la factura de la luz.