Oposiciones para ser funcionario: el mejor momento por el récord de convocatorias

Casi 7 millones de españoles sueñan con ser funcionario, lo que se traduce en que una de cada dos personas entre los 18 y 55 años ya se ha preparado una oposición o está pensando en hacerla. El 29% ha opositado o está opositando y un 22% se está planteando hacerlo.

El aluvión de oposiciones se deben fundamentalmente a que los funcionarios del 'baby boom' se jubilan y hay que cubrir las plazas que dejarán vacantes. En 2023 la oferta de empleo público ha sacado 39.574 plazas de las cuales 30.800 irán destinadas a cubrir servicios esenciales como sanidad, justicia y cultura.

Récord de oposiciones

Este 2023 marca historia en la convocatoria de oposiciones, pero esto no implica que se vaya a producir un exceso de empleados públicos, sino que servirán para paliar la avalancha de jubilaciones que se avecinan en los próximos años. Se convocan exámenes para todo tipo de perfiles: médicos enfermeros, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, científicos, investigadores, bibliotecarios, inspectores de Hacienda y de Trabajo, profesores , interventores, letrados, vigilantes, auditores, contables, meteorólogos y farmacéuticos.

Loly Valiñas, directora de la Academia Online Opostal, explica el método que imparten: "A raíz de la pandemia se han fomentado las clases online, los alumnos descubren que tienen muchas ventajas, evitan los desplazamientos y por lo tanto ahorran dinero, y por otra parte siempre pueden volver a revisar una clase porque se quedan grabadas."

El perfil de los opositores

Pero, ¿cuál es el perfil del opositor actual? Valiñas habla de tres tipos de opositores predominantes: "Por una parte los jóvenes que tienen estudios básicos y que optan por oposiciones sencillas, luego hay muchos universitarios que al terminar la carrera se sienten más atraídos por una estabilidad en el trabajo, pero el porcentaje más importante lo protagonizan las mujeres, ellas son 65% de los opositores". Por ello, predomina la mujer opositora movida especialmente por necesidad de conciliar la vida familiar.

Otra de las ventajas que tiene un funcionario es la de promocionarse, puede presentarse a nuevas convocatorias y, si aprueba, es posible el ascenso según los estudios y la titulación que tenga. "Ser funcionario es una lotería", recalca Loly Valiñas.

Pero para conseguir acceder a la bolsa de empleo público es necesario dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. En Antena 3 Noticias hablamos con tres opositores que tienen muy claros sus objetivos. Alfonso tiene 42 años, es vigilante de seguridad y lleva tres años estudiando, compagina su trabajo como vigilante con los estudios, por lo que no le queda mucho tiempo libre para él: "Me he presentado dos veces y deseo ser funcionario para tener una tranquilidad económica para cuando funde una familia".

Jeremy es más joven, tiene 24 años y lleva solo 9 meses preparándose, todos coinciden en lo importante que es "la estabilidad económica", él también nos habla de metas y de no rendirse porque "siempre se puede conseguir lo que te propongas".

Marina tiene 26 años y lleva 3 años dedicada en cuerpo y alma a preparar su oposición, reconoce que ha tenido que renunciar a muchos placeres de la vida cotidiana, el más importante "el tiempo libre": "Ser opositor supone renunciar a viajar, tus viajes se convierten en escapadas de dos días porque no puedes perder el ritmo. Renuncias a los planes improvisados para no salirte de los horarios de estudio y también renuncias a conocer a gente nueva, al final siempre quedas con la gente que ya conoces".

Por todo ello, la vida del opositor siempre ha tenido fama de ser muy sacrificada, eso sí, cuando se consigue la victoria la plaza es para siempre, al menos de momento.