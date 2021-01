"Los fondos europeos no van a ser suficientes para revertir la situación económica"

El economista y profesor José María Gay de Liébana ha analizado en Antena 3 Noticias la situación de la economía española y ha reflexionado sobre algunos puntos de interés como el precio de la luz, el paro, la caída del PIB o la instauración de una jornada laboral de 4 días.

Caída del PIB al 11%

Para el profesor Gay de Liébanay que además, según ha indicado, es la más profunda del mundo desarrollado significa que hay que ponerse ya en marcha para no ver imágenes, por ejemplo, de hosteleros desesperados. "Hay que dar ayudas y poner dinero y lo tiene que hacer el Estado. El Gobierno tiene que tomar la decisión", ha dicho. Además, en el mes de marzo el INE revisará las previsiones de diciembre y podría dar un dato peor, ha explicado. Para el profesor los fondos europeos no van a ser suficientes para revertir la situación: "Los 140.000 millones de euros, de los cuales en el mejor de los casos, según la ministra de Economía, este año llegarán a España 10.000 millones de euros no resuelven nada".

El paro se sitúa en el 16%

El año 2020 ha cerrado con la destrucción de 660.000 puestos de trabajo y el paro situado en el 16%. Para Gay de Liébana este es un "dato espejismo" ya que hay que tener en cuenta a "las personas que están en ERTE, los autónomos que están sin trabajar, otras personas que no pueden buscar empleo y que están en una situación disponible... por tanto nos iríamos a una situación de más del 20% y lamentablemente ya en estos momentos vemos empresas que empiezan a poner en marcha ERE", ha manifestado. "Lo que quiere decir que se están acondicionando las estructuras empresariales a lo que es un nuevo modelo de negocio, cada vez más venta online, comercio online, otro tipo de presencia comercial y por lo tanto lamentablemente va a significar más ajustes en el mercado de trabajo", ha añadido.

Jornada laboral de 4 días

El Gobierno ha sacado adelante la gestión de los fondos europeos gracias a partidos como Más País y quieren empezar a probar la jornada laboral de 4 días. Para el economista no es el momento de proponer estas medidas. "Hay que tener en cuenta cómo lo va a ver Europa. Hoy no procede hablar de la jornada laboral de 4 días y ya veremos si más adelante sí. Lo que hay que hacer es que todo el mundo se ponga a trabajar y que haya empleo para todo el mundo porque si no la situación va a ser escalofriante en 2021 con los rebrotes y la vacunación", ha dicho.

El precio de la luz

Para Gay de Liébana la regulación del precio de la luz pasaba por una reducción del IVA, sin embargo, finalmente el Gobierno ha decidido establecer precios por horarios. "Lo más fácil hubiese sido acondicionar el precio de la luz a una rebaja del IVA sobre todo en estos tiempos y también el tema de los peajes, yo ahora estoy viendo que vamos a tener que hacer un máster sobre el uso de luz a partir de unos días. Creo que aquí va a depender también de lo que sean las fuentes de producción de la energía, pero seguimos donde estábamos porque seguimos dependiendo del mercado y de lo que pase. Seguiremos pagando la luz más cara que el resto de Europa", ha manifestado.