La ONU alerta de que el coronavirus causará el primer retroceso del desarrollo humano en 30 años

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la pandemia del coronavirus puede provocar, en 2020, la primera bajada en la historia del Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Este indicador se elabora desde 1990 y mide el progreso global en educación, salud y estándares de vida. Durante los últimos 30 años, ninguna crisis había provocado un retroceso en el IDH a escala mundial, algo que sí se producirá previsiblemente en 2020.

Este dato ha sido publicado en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que recoge un frenazo en la esperanza de vida por las muertes directas del coronavirus e indirectas.

Heriberto Tapia, investigador senior del PNUD y uno de los autores del informe, explica que las estimaciones por efectos indirectos de esta crisis del coronavirus apuntan que entre 250.000 y más de un millón de niños menores de cinco años podrían morir: “¿Por qué? Porque no están recibiendo la atención que necesitan”, afirma.

Además, según los cálculos del PNUD, alrededor de un 60% de los niños de primaria no está recibiendo educación ahora mismo, un nivel no visto desde los años 80, debido al cierre de las escuelas. El informe señala que no todos los niños tienen acceso a internet para mantener la educación a distancia.

A todo ello se suma una dura recesión económica, con una caída de cuatro puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita a nivel global.

“Es una crisis que nos golpea en los distintos frentes y por esto es que esta vez, por primera vez desde que el concepto fue creado para el mundo en su conjunto, vemos una caída sin precedentes”, señala Tapia.

Aunque el informe no ofrece un análisis específico por regiones, Tapia apunta que Latinoamérica se está viendo muy golpeada por la crisis, con una “recesión muy significativa” y países con un gran número de casos de coronavirus, como Brasil.

Los casos globales de coronavirus confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron los 4,69 millones, mientras que los fallecidos son 315.131.