La odisea de realizar un trámite online: "Te vuelves loco"

En Antena 3 Noticias hemos querido poner a prueba a la ciudadanía. ¿Serían capaces de realizar distintos trámites burocráticos online? Hay muchas páginas web en las que esta tarea, que debería ser simple, se complica por su enrevesada interfaz o su lenguaje complicado. Para ello, hemos salido a la calle a poner a los españoles a prueba.

Por ejemplo, pedir la ayuda al alquiler. Una subvención que muchos quieren pedir debido a la actual difícil situación del mercado de la vivienda y que no tantos logran conseguir pedir con éxito. Los encuestados, tras analizar la página, se dan cuenta que no es tan sencillo como se creían. "En lugar de hacer un camino recto vas serpenteando", comenta una personas a las que hemos puesto a prueba. "Te vuelves loco", añade. Tan solo había que encontrar un botón, nada intuitivo y un poco escondido. "Yo no lo habría visto", afirma otra de las encuestadas cuando le revelamos la solución.

El 93 % de las páginas web abusan de tecnicismos

La web de la ayuda al alquiler no es la única que provoca quebraderos de cabeza. Hay otras páginas que también son un lío, un completo laberinto. También por el lenguaje que utilizan, que no facilita a muchas personas su completa comprensión como la de la Seguridad Social. "Yo estoy intentando cambiar la dirección de la pensión y no hay manera", nos confiesa otra de las encuestadas por Antena 3 Noticias. También un lenguaje muy complejo para pedirla, este en uno de los puntos que nos aparece al intentar solicitarla: "Que requieran la intervención de un guardador de hecho, o en su caso, de un curador/defensor judicial". Por ello, hemos preguntado que significaba. La respuesta más repetida: "no he entendido absolutamente nada". El 93 de las páginas web analizadas por la agencia Comunicación Clara - Prodigioso Volcán abusan de tecnicismos, como nos asegura Ana Pina, trabajadora del medio.

Otra de las páginas web más visitadas por los españoles es la de la Policía Nacional, concretamente el apartado para renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Que a día de hoy sigue obsoleta. Al verla nuestro encuestados lo tienen claro, "no está nada organizado, es infumable". Lo que ralentiza esta tarea que debería de ser sencilla. Igual pasa con Renfe a la hora de cambiar el billete. Además de botones de difícil visualización o lenguaje no tan claro, los españoles tienen que combatir con que las páginas se cuelgan, más de lo que nos gustaría.

