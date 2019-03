El nuevo juez del caso Blesa levanta el secreto sumario del crédito a Marsans

Fuentes jurídicas han informado de que el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, que sustituye a Silva mientras se resuelve la recusación planteada por la defensa de Blesa, ha decidido suspender la intervención de las comunicaciones de los imputados en la causa.

Se trata de las primeras diligencias que practica este magistrado, que no iba a ordenar ninguna que no considerara urgente hasta que se decidiera si es él quien debe continuar con la causa o si ésta debe volver a manos de Silva. No obstante, el secreto se mantiene para el procedimiento abierto por Silva sobre la compra del City National Bank de Florida, que llevó a Blesa a prisión incondicional el pasado 5 de junio y que sigue instruyendo Silva, y que no ha tramitado la recusación que por esta causa planteó la defensa de Blesa.

La asignación a un nuevo magistrado de la causa se produjo después de que Silva rechazara apartarse de la misma, como le solicitó la defensa de Blesa en un escrito en el que aludía a la "manifiesta falta de imparcialidad" del magistrado, su interés personal directo e indirecto en el caso y su "enemistad manifiesta" con este imputado. Según el escrito de recusación el juez utiliza en sus resoluciones un "tono despectivo y denigrante que determina y constata sus prejuicios", le coloca en una "condición objetiva de denunciante" y pone de manifiesto "la menor apariencia de imparcialidad e incluso de objetividad".

En este sentido, el abogado de Blesa alega que algunas de las expresiones utilizadas por el juez son "equivalentes a un juicio condenatorio", incluso antes de que se iniciara la instrucción, como ocurrió con la causa que abrió por la adquisición del CNB, por la que el pasado 16 de mayo llegó a acordar el primer ingreso en prisión del banquero. Blesa estuvo menos de 24 horas en la cárcel, ya que al día siguiente de su entrada en el centro penitenciario de Soto del Real abonó la fianza de 2,5 millones que le había sido exigida.

Entre las diligencias ya acordadas por Silva y que por ahora están en suspenso están la toma de declaración como imputados de los miembros del Comité Financiero de Caja Madrid Matías Amat, Luis Crespo y Fernando Sobrini, que habían sido citados para el pasado 22 de mayo pero a los que no llegó a interrogar. Sí comparecieron ante el juez otros tres exdirectivos de la caja, Gonzalo Alcubilla, Ildefonso Sánchez Barcoj y Juan Bartolomé, a los que se preguntó por el crédito a Díaz Ferrán, también imputado en la causa.