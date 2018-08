Nueve de cada diez españoles rellenan las botellas del minibar de los hoteles y se llevan las toallas

Somos la segunda potencia turística del mundo, la que más extranjeros recibe, pero eso no hace que seamos los que mejor nos portamos. Da igual que se esté en el lugar más paradisíaco, rodeado de lujo o con vistas espectaculares. Nueve de cada 10 turistas confiesan haber rellenado alguna vez las bebidas del minibar con agua o haberse llevado una toalla.

Como en todo a la hora de llevarse cosas de un hotel, hay preferencias. La mayoría suelen llevarse los jabones o las toallas. Los turistas justifican estos robos con el clásico: "Total si he pagado tanto es normal que me lo lleve".

Otros explican que no se llevan el televisor "porque no me entra" y los menos disimulados llegan a llevarse las toallas de la piscina delante de los empleados.