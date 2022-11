Nueva oferta de empleo de InfoJobs junto a Ibai Llanos: lanzan una beca en Australia para jóvenes

InfoJobs y el 'streamer' Ibai Llanos lanzan un beca de estudios en Australia a través de la que pretenden motivar a los jóvenes a que aprendan inglés con la intención de que tengan mayores oportunidades laborales, informa el portal de empleo. El joven que gane la beca disfrutará de un curso de inglés de dos meses en Australia con todos los gastos pagados.

¿Qué incluye la beca?

Esta beca en la que colaboran Ibai Llanos y el portal de empleo InfoJobs incluye dos meses de curso de inglés en Australia en Gold Coast con vuelos de ida y vuelta, alojamiento, seguro de viaje, coste del visado, servicios de recogida en el aeropuerto, servicio de colaborador y acompañamiento durante toda la estancia además de prácticas profesionales de dos meses remuneradas con 1.000 euros mensuales.

Así puedes optar a la beca

Los interesados en participar en este proceso de selección tienen que darse de alta en el portal de InfoJobs o, en caso de tener ya una cuenta, inscribirse en la oferta correspondiente. No es una beca que hay que realizar de manera inmediata, sino que el ganador dispone de un año para canjearla.

Se trata de una iniciativa que forma parte de la colaboración entre el portal de empleo InfoJobs y el 'estreamer' Ibai Llanos, que ya ha ofrecido en otras ocasiones a sus seguidores la oportunidad de trabajar junto a él a través de dicho portal.

Beca InfoJobs Ibai

"¿Sabes todo lo que puedes hacer si aprendes inglés o mejoras el nivel que ya tienes? Y es que en la vida no siempre puedes depender de un gran amigo para que te ayude con el inglés cuando vas de viaje. No puedes tener a Reven de traductor todo el rato, como me pasó a mí en mi viaje a Nueva York. Hablar inglés te abre muchas puertas y por eso lanzo junto a InfoJobs la Beca InfoJobs Ibai. Te inscribes a esta oferta, aprendes inglés, te pegas un pedazo viaje a Australia, ¡y a volar! Que está 'to pagao'", así presenta Ibai Llanos la iniciativa con la que pretende ayudar a un joven a aprender inglés.