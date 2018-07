Los Nobel de Economía Krugman y Stiglitzs votarían no al referéndum griego

Los premios Nobel de Economía estadounidenses Paul Krugman y Joseph Stiglitzs se expresaron hoy a favor de votar "no" en el referéndum que Grecia celebrará el próximo 5 de julio para decidir si Atenas acepta la propuesta de acuerdo planteada por los acreedores internacionales.

"Votaría no", indica Krugman, muy crítico con las recetas de ajuste fiscal aplicadas en Europa para salir de la crisis, en un artículo publicado hoy en el diario The New York Times. "En primer lugar, sabemos que una austeridad aún más dura es un callejón sin salida, después de cinco años Grecia está peor que nunca.

Segundo, mucho y quizá lo peor del temido caos por la salida de Grecia del euro ya ha ocurrido. Con los bancos cerrados y la imposición de los controles de capital, no hay mucho más daño que hacer", dice Krugman, de 62 años.

El Gobierno del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, anunció ayer que los bancos cerrarían durante seis días y se impondrían controles a la retirada de efectivo de los bancos, ante las dificultades financieras del país.

El Nobel de Economía de 2008 y profesor retirado de la Universidad de Princeton señala que la propuesta de los acreedores internacionales, anteriormente conocidos como "troika" (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) busca "continuar de manera indefinida las políticas de los últimos cinco años".

"Quizá, solo quizá, la voluntad de dejar el euro inspirará a repensar, aunque probablemente no. Pero incluso así, la devaluación (...) podría sentar las bases de una recuperación final", sostiene Krugman. En el mismo sentido, aunque con algo más de cautela, se expresa Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial (BM) y profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York.

"Un voto por el sí significaría una depresión casi sin fin (...). Un voto por el no abriría al menos la posibilidad de que Grecia, con su fuerte tradición democrática, pueda asir su destino en sus propias manos", apunta el Nobel de Economía de 2001 en un artículo publicado en varios medios de comunicación.

De esta manera, agrega Stiglitz, de 72 años, "los griegos podrían lograr la oportunidad de modelar un futuro que, aunque quizá no tan próspero como el pasado, es mucho más esperanzador que la inconsciente tortura del presente".

En la consulta, que se celebrará el próximo domingo, los ciudadanos tienen que optar entre el respaldo al proyecto de acuerdo presentado por las instituciones en el Eurogrupo el pasado jueves, o su rechazo.

El Gobierno griego mantiene su planificación del referéndum del domingo sobre la propuesta de acuerdo de los acreedores y su recomendación del "no" a pesar de las presiones de la oposición y de las asociaciones empresariales, que creen que rechazar el compromiso llevará a Grecia fuera del euro.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trasladó hoy la responsabilidad de la grave situación actual a Grecia al recomendar a su Gobierno que "cuente toda la verdad" y pidió a los griegos que digan sí a Europa en el referéndum.