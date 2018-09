Murcia acoge el I Congreso Nacional de Responsables del Hogar

Administrar la economía doméstica no es tarea fácil. La unidad familiar no deja de ser una pequeña empresa en la que hay ingresos, gastos, inversiones a medio y largo plazo, necesidades de estructura y, cómo no, un programa de objetivos. Para analizar las claves de una buena gestión del hogar, ELPOZO ALIMENTACIÓN acoge este jueves y viernes, en sus instalaciones en Alhama de Murcia, el I Congreso Nacional de Responsables del Hogar, un encuentro precursor en España que reúne a más de 300 personas.

Este evento nacional, organizado por la empresa de alimentación en colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (ThaderConsumo) y la Federación Valenciana TYRIUS, se celebra bajo el lema 'Pilar fundamental de la economía familiar', y reúne en la Región de Murcia a los colectivos confederados y representantes de cada provincia española, integrados en la federación.

La iniciativa busca reconocer la labor que a diario llevan a cabo los encargados de gestionar las necesidades familiares. Así, se está debatiendo, por ejemplo, sobre cómo han variado las nuevas estructuras familiares. Además de destacar la corresponsabilidad del hogar, dejando patente que, aunque la gestión doméstica sigue recayendo de manera mayoritaria en las mujeres, cada vez hay más hombres responsables de las tareas de casa.