Las multas por incumplir el plan de ahorro energético alcanzarán hasta los 100 millones de euros

El Gobierno, que se ha reunido este lunes con las comunidades autónomas, descarta la retirada y el aplazamiento del plan de ahorro energético. La semana pasada el Ejecutivo convocaba a los presidentes autonómicos a un encuentro para el martes, aunque finalmente se ha producido hoy.

La entrada en vigor del plan de ahorro energético será a partir de este miércoles 10 de agosto, fecha en que se comenzará a limitar el termostato a 19º C en invierno y a 27º C en verano. Estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.

Aeropuertos, estaciones de tren y autobús, edificios públicos, espacios comerciales, centros comerciales y grandes almacenes, espacios culturales y hoteles - a excepción de las habitaciones- deberán cumplir la medida de ahorro energético. De no hacerlo, la cuantía de las sanciones podría alcanzar lasta los 100 millones de euros. Otra de las medidas que entrarán en vigor es la de apagar las luces de escaparates y edificios públicos a partir de las 22:00 horas.

Los comercios y hostelería siguen teniendo dudas. "No sé ni cuantos grados hay que ponerlo todavía ni quién va a venir a controlarlo", dice una comerciante.

La norma establece una excepción: aquellos lugares de trabajo donde exista un ejercicio físico, es decir, que no sean sedentarios, el aire acondicionado se podrá poner a 25º C y no a 27º C como estaba fijado. Teresa Ribera aclaró que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" porque la temperatura es distinta en una cocina o un gimnasios que en una librería.

Multas y sanciones por incumplir la medida

Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno podrán ser multados con sanciones que oscilan entre los 60.000 euros hasta 100 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. ¿Qué dice esa ley sobre las sanciones?

Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente: