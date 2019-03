Montoro anuncia nuevas medidas económicas pero no recortes

Cristóbal Montoro ha avanzado que el Gobierno seguirá trabajando esta semana para aprobar nuevas medidas en el próximo Consejo de Ministros de este jueves, después del paquete de ajuste aprobado la semana pasada, que incluía un recorte del gasto de 8.900 millones y un aumento de ingresos de 6.200 millones.



Así lo ha señalado Montoro en la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio de Hacienda, si bien, en una conversación con los periodistas, ha matizado que las nuevas medidas no serán de ajuste ni de recorte, sino de política económica.



Asimismo, Montoro ha asegurado que el Gobierno mantiene la previsión de un déficit "en el entorno del 8%" al cierre de 2011, pese a que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho este lunes que el saldo negativo puede superar ese umbral. "Hasta que no estén cerradas las cuentas no se puede avanzar nada más", ha dicho Montoro.