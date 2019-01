Montero defiende que no hay cesiones a Cataluña en los PGE y que el independentismo no tiene motivos para rechazarlos

PRESUPUESTOS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la solidez de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, asegurando que no ve motivos por los que desde Cataluña no vayan a apoyar las cuentas e, igualmente, ha garantizado que el Gobierno no ha hecho cesiones con esta comunidad.