La mitad de los españoles ha sufrido un intento de estafa online durante el último año

Es cada vez más inquietante. El número de ciberataques, amenazas, hackeos y robo de datos se ha multiplicado en los últimos años. De hecho, el 47,4% de los españoles, según el último estudio del CIS, reconoce haber sufrido una estafa o intento de estafa online. La mayoría de ellos, bajo la misma fórmula: "correos electrónicos o mensajes de móvil sospechosos solicitando información personal o financiera".

Todo esto está generando mucha inseguridad a la hora de utilizar nuestros dispositivos porque el 60% asegura tener "poco o ningún" conocimiento sobre seguridad y protección de datos personales. "Por un lado, el volumen de ataques ha crecido exponencialmente y, por otro, las tecnologías aplicadas al fraude están mucho más avanzadas" explica José Luis Díaz, director general de Avens España. Lo que más preocupa a los españoles, recoge el CIS, es que con estas estafas acaben accediendo a información personal o les roben la identidad.

Los riesgos de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial continúa, también, con su imparable desarrollo. Con aplicaciones útiles y positivas y otras, más oscuras. El 80,4% de los españoles ven riesgos en el uso de esta tecnología. No les convence su constante desarrollo y creen que ha llegado un punto en el que no vamos a poder "distinguir si lo que vemos en internet es real o no". De hecho, el que se puedan manipular imágenes para crear contenido falso inquieta al 74,9% de la población.

El 93% a favor de prohibir los móviles en las escuelas

Para evitar más riesgos, el 93% de los españoles considera que lo más adecuado sería prohibir el uso del móvil en la Educación Primaria (menores de 12 años) y el 69,8% lo ampliaría a la etapa de la ESO (de 12 a 16 años). Otra opción por la que también apuesta gran parte de los encuestados son las restricciones. El 37,8% cree que deberían ser las propias webs las que se esfuercen por restringir el acceso a menores "con sistemas adecuados de verificación de edad". Sin embargo, otro 35% asegura que no se debe mirar para otro lado, y que es importante establecer límites desde casa, que la restricción venga de un "control parental a páginas y aplicaciones".

