"Minipisos" de 30 metros cuadrados por 3.000 euros al mes: "Parece de revista pero es un zulo"

El mercado de la vivienda, tanto si hablamos de compra como si hablamos de alquiler, está complicado y eso no es ninguna novedad. Si no que se lo digan a los que están en plena búsqueda de un piso. A muchos no les queda más opción que compartir con alguien más o vivir en un "minipiso".

El problema es que, además de ofertarlos a precios desorbitados, los venden como una oportunidad única para vivir en un espacio "acogedor" y "minimalista", como describen en muchos anuncios de viviendas diminutas. Es la última práctica en el mercado del alquiler: ponerlo bonito para subir el precio de forma justificada.

Hacemos una búsqueda rápida y lo comprobamos. Estudio "sofisticado, acogedor y funcional", así presentan un piso de tan solo 22 metros cuadrados en un conocido portal inmobiliario. Salón, dormitorio y cocina en un mismo espacio con un baño pequeño. Minúsculo pero decorado con buen gusto, por eso su precio es de 2.695 euros al mes.

Minipisos de revista

Son pisos que parecen sacados de una revista. No les falta detalle, lo que falta es espacio aunque en las fotos no lo parezca. Otro ejemplo en el centro de Madrid: 33 metros cuadrados, 3.200 euros de alquiler, nuevo, con materiales modernos y elegantes, pero la decoración y la disposición no camufla la realidad: es un piso diminuto.

"Me he encontrado pisos así al ir a visitar alguno. No podíamos ni entrar dos personas a la vez", "te lo juntan todo en un mismo espacio, la cocina, el salón, el dormitorio" reaccionan varios jóvenes en la calle cuando le enseñamos estos anuncios. Son muchos los que reconocen que alguna vez han visitado una vivienda de estas características.

Aumenta el número de hipotecas

En este contexto, hemos conocido el número de hipotecas formalizadas en enero de este año. Se firmaron 38.000 hipotecas. Es la cifra más alta de un mes de enero en los últimos cinco años. Y con estos datos, la compra de casas encadena ya 7 meses al alza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.