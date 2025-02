El sueño de conseguir una vivienda con alquiler asequible: "Estaban a punto de quitarnos la casa"

Más de mil personas se acumulan en la puerta del Auditorio de Alcobendas, en Madrid. Las caras de nervios, las ganas que de que llegue el momento son dignas de la lotería de Navidad. Pero hoy, hacen cola para entrar en el sorteo de vivienda en alquiler asequible que organiza el Ayuntamiento. "Es la primera vez que estoy aquí, a ver si hay suerte", "casi prefiero que me toque el alquiler que la lotería", nos dicen antes de que empiece el evento. Se sortean 39 viviendas, con garaje y trastero incluido, entre 2.751 personas.

Una vez en la silla, los números empiezan a introducirse en el bombo y pasados unos minutos empieza a girar. A muchos de los presentes está a punto de cambiarles la vida. No pasa mucho tiempo hasta que Marta y Emilio gritan en medio de la sala. "¡TOMA"!, todos empiezan a aplaudir. "Acabo de llamar a mi madre, estoy flipando, que no me lo creo..", nos cuenta él. Tienen dos hijos.

Cuando cantan el número de Luz María se levanta de un salto de la silla. "Lo necesitábamos mucho, verdad", explica entre lágrimas. A ella y a su marido están a punto de quitarles la casa y esto ha sido un regalo para ellos. El precio que pagarán por este nuevo piso será siempre un 30% más bajo que los que pueden encontrar en el mercado. Con alquileres que oscilan entre los 460 y los 750 euros dependiendo del número de habitaciones.

También se emocionan Sonia y su hijo, que se funden en un abrazo imposible de olvidar. Desde que el niño nació, hace nueve años, comparten piso con una amiga y duermen en la misma cama. "Esto es un sueño hecho realidad, no me lo esperaba", cuenta la madre al lado del pequeño. Por primera vez tendrán una casa para ellos.

Esta primavera se espera que las viviendas estén totalmente terminadas y la entrega de las llaves será en verano. Rocío García, alcaldesa de Alcobendas explica que esta es una de las primeras seis promociones que se van a hacer en la legislatura, "es un sueño que hoy en día te toque una vivienda, pero a los que no les toque decirles que vamos a seguir trabajando". Es un edificio totalmente eficiente, explica Jesús Pérez, gerente de EMVIALSA, "esto redunda en el medio ambiente y en la factura de los inquilinos para que puedan ahorrar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.