Miles de personas protestan en Valencia por el derecho a la vivienda

Miles de personas han salido a la calle por el derecho a la vivienda y contra la turistificación de la ciudad. Piden menos turismo en la ciudad, declarar Valencia zona tensionada y la prohibición de apartamentos turísticos.

Numerosos manifestantes han partido desde varios puntos de la ciudad y han confluido en las Torres de Seranos. Allí, varios manifestantes han colgado una gran pancarta con el lema "por el derecho a un hogar" y una bandera palestina. Ambas han sido retiradas por la Policía Nacional.

Los convocantes reclaman la regulación de los precios de los alquileres, la paralización de los desahucios, la creación de un parque de VPO o la paralización de la venta residencial al capital extranjero. Entre ellos se encuentran el Consell de la Joventut, CCOO PV,el PSPV-PSOE, Compromís per València, Sumar o Acció Cultural del País Valencià, entre otras asociaciones vecinales y culturales.

Sobre el exceso de turistas se pide que se declara Valencia como zona tensionada. También piden prohibir los apartamentos turísticos y que se regule de forma "estricta" el negocio hotelero. Igualmente, consideran que "hay que dejar de apostar por el turismo como motor económico, poner fin a la promoción de la ciudad como destino turístico y parar la entrada de cruceros y las ampliaciones del puerto y el aeropuerto".

Los miles de manifestantes han exhibido pancartas con los lemas de "la vivienda es un derecho", "Valencia no está en venta" o "la banca al banquillo". Además, al inicio de la marcha han hecho sonar las llaves de sus domicilios.

Desde el PSPV-PSOE se ha defendido la aplicación de la Ley de la Vivienda en la Comunidad Valenciana para que "se deje de impedir el acceso a hogares a jóvenes y familias". El portavoz del PSPV-PSOE en Valencia, Borja Sanjuán, ha acusado a Mazón y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de "decidir que la ley de vivienda no aplique a Valencia y eso está costando que muchos jóvenes y no tan jóvenes tengan que abandonar los barrios donde han crecido". Por ello, ha avanzado que el PSPV propondrá que en València esté prohibido comprar una vivienda "si no es para residir".

La portavoz de Compromís en el Consistorio, Papi Robles, ha pedido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que declare "esta misma noche" la ciudad de Valencia como zona tensionada. Sin embargo, se ha mostrado convencida de que "no lo hará porque está del lado de los especuladores".

La manifestación ha recorrido sin incidentes y bajo una intensa presencia policial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com