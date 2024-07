Miles de personas protestan en Palma de Mallorca contra la masificación turística y la crisis habitacional

Este domingo, entre 10.000 personas según la Delegación del Gobierno y 50.000 según los organizadores, han salido a las calles de Palma de Mallorca para protestar contra la masificación turística en la isla. Los manifestantes denunciaron la caída de los salarios, la pérdida de calidad de vida, los atascos en carreteras y playas, el ruido, el consumo del territorio y el precio de la vivienda y el alquiler.

La manifestación, bajo el lema 'Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo', comenzó a las 19:00 horas, recorriendo las principales calles y finalizando en el centro de la ciudad. Fue organizada por la plataforma 'Menos Turismo, Más Vida', con el apoyo de unas 110 entidades, colectivos y movimientos sociales de Mallorca. Esta es la segunda gran protesta de este tipo, tras la celebrada el pasado 25 de mayo, aunque la Delegación del Gobierno estima que el número de asistentes de este domingo podría ser aún mayor.

Pere Joan Femenia, portavoz de la plataforma organizadora, explicó que esta protesta es "un punto de inflexión, un golpe sobre la mesa, y el inicio de acciones y movilizaciones en las cuatro islas, no solo en Mallorca, que se extenderán más allá del verano". Según Femenia, el objetivo es cambiar un modelo económico que no considera los problemas que el turismo causa a los residentes. Propuso medidas concretas como limitar la llegada de vuelos, el número de cruceros, el alquiler de coches y de viviendas vacacionales, y controlar la compra de casas por no residentes.

"La gente quiere un punto y final", afirmó, destacando que la visita de 20 millones de turistas este año es "insostenible". Femenia lamentó que la riqueza generada por el turismo no se está repartiendo entre la población local, que enfrenta dificultades para comprar o alquilar una vivienda.

Entre las pancartas de la manifestación se leían mensajes como "Más turismo que nunca, la explotación de siempre", "No es turismofobia, es mallorquinicio", "Tu lujo es nuestra miseria" y "Mallorca no está en venta". Uno de los asistentes, Pere, expresó su frustración: "Estamos aquí porque estamos hartos del turismo; hay demasiada gente y la gallina de los huevos de oro hay que conservarla limitando la llegada de visitantes". Albert, un joven profesor, afirmó que "Palma se ha vuelto totalmente inhabitable" y expresó su preocupación por poder comprarse un piso. Aina, residente en Palma, comparó la situación con la masificación de Venecia y lamentó la dificultad de salir a la calle debido a los coches de alquiler y el alquiler turístico. Sin embargo, aclaró que su queja no es contra el turismo en sí, sino contra su exceso.

Toni, un residente de 61 años, lamentó que "Mallorca era un paraíso y esto ya no es turismo, es una invasión, nos sentimos acorralados, ya no podemos ir a las playas de toda la vida". El paso de la manifestación por el centro de la ciudad sorprendió a muchos turistas, algunos de los cuales aprovecharon para tomar fotos o aplaudir mientras disfrutaban de un helado. A pesar de que algunos comercios bajaron momentáneamente sus persianas por precaución, la protesta fue pacífica y festiva.

En búsqueda de un modelo turístico sostenible

La mayoría de los partidos políticos de Baleares coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico sostenible que respete el medioambiente y la convivencia pacífica con los residentes. El Govern de Marga Prohens (PP) ha activado un gran foro político y social para analizar el problema y proponer soluciones concretas. Sin embargo, el diputado de Vox en el Congreso por Mallorca, Jorge Campos, calificó a los manifestantes de "gentuza" en 'X', afirmando que están en contra del trabajo y sustento de "la mayoría de los mallorquines" y que "amedrentan" a los turistas.

