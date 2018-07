Miles de españoles renuncian a la herencia por los impuestos

La crisis se llevó por delante muchas herencias, pero este problema aún no se ha resuelto. A diario, 117 españoles renuncian a su legado. Lo rechazan porque no pueden pagar los impuestos... el de sucesiones y la plusvalía: "Que te queda, en el mejor de los casos la renuncia, al menos así no tocan tu patrimonio personal", dice Juan Carlos Valverde, presidente de Stop Impuesto de Sucesiones.

A Maribel le resulta imposible financiar los gastos de su herencia. Heredó dos casas y un pequeño terreno. Lleva más de siete años litigando: "Estamos ya con embargos en cuentas, además yo no tengo empleo...". Como ella, hay muchos más. De enero a septiembre de 2017, casi 32.000 personas renunciaron a hacerse herederos, las estadísticas completas del año superarán las 40.000. Según José Luis Lledó, vicepresidente del Consejo del Notariado, "la herencia dañosa es el mayor de los males del heredero".

Andalucía y Cataluña son las comunidades que cosechan más renuncias. Maite es de Barcelona, ella y sus hermanos heredaron varias fincas y un piso: "No hemos podido gestionar la herencia por los impuestos tan grandes que tenemos".

España es el país de Europa en el que más se paga por heredar. Las autonomías, el año pasado, recaudaron 2.500 millones con el impuesto de sucesiones. Este ránking lo lideran Aragón y Andalucía.