Miguel Blesa cargó miles de euros en viajes y vino en 2007 con las tarjetas opacas

El juez instructor del 'caso Bankia' en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ya tiene en su poder los correos que pidio a Bankia. En concreto miles de mails enviados y recibidos desde la cuenta coorporativa de Miguel Blesa cuando era presidente de la entidad.



Antena 3 ha tenido acceso a alguno de estos documentos. En uno de los intercambio de correos, por ejemplo, se refleja la preocupación por el rastro de las tarjetas opacas. Entre ellos aclaran que en las compras con las VISAS no figura el tipo de gasto, supermercados o cualquier otro. Sólo el importe y el centro comercial.



La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el uso de las denominadad 'tarjetas opacas' fue indebido. Los apuntes bancarios resultan llamativos: Blesa pagó un safari a África de 9.000 euros con la tarjeta opacas según publica el diario 'El Pais'.



En esta lista de gastos también aparecen 10.000 euros en tiendas de vino y cava, y unos 2.000 euros más en relojerías de lujo, así como un buen número de retiradas en efectivo.



Un ritmo de vida que Miguel Blesa no redujo en 2007. En tiempos que no son fáciles -según sus palabras- seguía su ritmo de vida, su afición a la caza relajado como pone en uno de los correos. Pero no era el único.



En el CD con los gastos también aparecen nombres como José Antonio Moral Santín, expulsado de Izquierda Unida, que llegó a sacar 365.000 euros en efectivo.



El último en dimitir por este escándalo ha sido el presidente de Inversir, Luis Gabarda, que llegó a gastar con la 'tarjeta B' 140.000 euros.