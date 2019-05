El mensaje reivindicativo de un jornalero que busca concienciar sobre la explotación laboral en el campo

Se llama Raúl Nogales. Es uno de los muchos jornaleros que, hasta día de hoy, trabajaba diariamente en el campo de Extremadura en unas condiciones laborales, que según denuncia, no son dignos para tratar a una persona.

Raúl ha sido despedido de su trabajo por reclamar mejoras en sus condiciones laborales y de todos sus compañeros.

Este es el mensaje del jornalero:

"Hola, soy Raúl, uno de los miles de trabajadores que están en el campo extremeño sacando fruto. Y hoy me han echado a la calle por culpa de esto, de la tijera. Esta tijera es mía y la he pagado con mi dinero. Resulta que tenemos que llevarla a la finca para cortar las ramitas secas. Y hoy le han echado la bronca a unos compañeros porque uno no la tenía, al otro se le ha olvidado. Y he saltado, no he podido aguantarme. Me he quitado la tijera, la he guardado en mi mochila y he dicho: mi tijera no sale de la mochila, me tenéis que dar una vosotros, o sea, la empresa. Y me ha dicho el encargado: no, no, no, aquí la tijera la traéis de casa, aquí la empresa no da nada. Y digo, pues mi tijera no sale de la mochila. Pues para la casa. Y despedido estoy.

Pero la historia no es esa. La historia es que, en el campo extremeño, o solucionamos nosotros los problemas, los que sudamos ahí, o nadie nos los va a solucionar. No va a venir un grupo inversor de Japón o de Frankfurt a solucionarnos o a sacarnos las castañas del fuego.

Así que, nada, os pido que por lo menos vosotros en vuestro trabajo levantéis la voz y os quejéis. Que a lo mejor no conseguimos nada o a lo mejor sí. Y puede ser que dentro de unos años nos den tijeras e incluso vivamos mejor. Parece una tontería lo de las tijeras, que hay 700 cosas peores, pero hay que quejarse. Si no nos quejamos, no conseguimos nada. Un abrazo a todos”.

