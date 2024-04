Masorange, nuevo líder de las telecomunicaciones en España por número de clientes

La nueva compañía, fruto de la fusión de MASMOVIL y de Orange, acaba de hacer su presentación oficial. La suma de ambas firmas acumula más de 30 millones de líneas móviles en nuestro país y más de 7,3 millones de usuarios de banda ancha. Su intención es seguir incrementando su cuota de mercado.

"Somos un proyecto de crecimiento". Así resumía Meinrad Spenger -Consejero Delegado de Masorange- la estrategia de la nueva empresa que va a liderar el mercado de las telecomunicaciones en España, al menos en número de clientes.

Tras la fusión entre MASMOVIL y Orange, la nueva firma comienza su andadura con un acumulado de más de 30 millones de líneas móviles, cerca de 7,3 millones de clientes de banda ancha y 2,3 millones de usuarios de televisión. Su cuota de mercado en España, tanto en fijo como en móvil, supera el 40%

Y la intención no es conformarse con estas cifras, sino seguir creciendo y llegar a más clientes. Para ello la compañía asegura que invertirá en los próximos tres años en España cerca de 4.000 millones de euros.

El camino hasta la creación de la nueva marca Masorange (así, sin tilde, prefieren escribirlo en la empresa) ha sido largo. La Joint Venture ha tenido que contar la aprobación de las autoridades europeas -algo que se consiguió por fin el pasado mes de febrero- y posteriormente del gobierno español.

Dentro de esa firma genérica se mantienen diversas marcas con fuerte implantación en nuestro territorio. Nueve de ellas son de ámbito nacional (Orange, Yoigo, Jazztel, MASMOVIL, Simyo, Pepephone, Lebara, Lyca y Llamaya) y otras 5 operan a nivel regional (Euskatel, R, Telecable, Guuk y Embou). En total Masorange presume de contar con 8.500 profesionales, a los que se suman otros 50.000 empleos indirectos que genera la actividad de la compañía.

No habrá despidos

Un empleo que, según su consejero delegado, no va a variar debido a la fusión. En la presentación que se ha realizado en la que será su sede principal en Pozuelo, Madrid, Spenger ha asegurado que no habrá despidos: "nuestro crecimiento no pasa por salidas de personal", ha dicho en repetidas ocasiones. Y eso mismo es lo que les dijo el día anterior personalmente a 3.000 trabajadores de la compañía que acudieron a un acto en el que se les comunicó los detalles de la fusión.

Desde Masorange resumen sus prioridades para los próximos años en 5 íes: Ingresos, Integración, Innovación, Inversión e Impacto Positivo. Como conclusión Meinrad Spenger lo resumía con este eslogan: "queremos ser la mejor empresa del mundo, pero también la mejor empresa para el mundo".

Nueva imagen de marca

La nueva imagen está formada por dos elementos origen de las dos empresas que ahora se unen. Por un lado, el 'MAS': que representa a MASMOVIL y para el que se usa el signo '+', donde caben todos y todos suman. Y por el otro, la 'O': que representa a Orange, el mundo, la cobertura universal, la seguridad que es también dos paréntesis que conectan dos empresas en un solo proyecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com