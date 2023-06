Más de la mitad de los españoles están dispuestos a pagar más por productos sostenibles

Se trata de costumbres o hábitos que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. El reciclaje, la compra de productos de segunda mano, la eficiencia energética o incluso la compra diaria son gestos que marcan la diferencia. El 94% de los españoles está dispuesto a tomar medidas, pero algunas conllevan un coste. 6 de cada 10 personas consumirían productos sostenibles a pesar de tener un precio más elevado. Aunque mucha gente asegura que su situación económica, no se lo pone fácil.

Una de las medidas es adoptar un consumo de productos sostenibles, aunque puede tener un mayor coste. En la calle, la opinión de los ciudadanos es muy dispar. "Según están los precios ahora tenemos que ir a por lo barato, no a por lo caro", explica Margarita en el vídeo de la parte superior. "Si es un poquito más y merece la pena, pues sí", asegura Manuel. "Yo busco las cosas baratas y no me llega el sueldo a final de mes, ¿cómo voy a pagar más?", afirma Irina.

Uno de los mayores esfuerzos es la eficiencia energética de los hogares, el gasto medio de las familias "ascendió a 2.800 euros, lo que supone un crecimiento de 12% con respecto al año anterior", declara Liliana Marsán, Responsable del Observatorio Cetelem.

Hay otros asuntos, como el reciclaje, que vamos interiorizando más. "Yo aplasto todas las latas y lo echo al contenedor amarillo", dice María. "Lo que pasa que es un engorro, porque tengo que tener tres cubos", confiesa Margarita.

Otro tema es la economía circular, por ejemplo, la compra de artículos de segunda mano. Aún no hemos adaptado ese hábito como una costumbre en nuestro día a día.