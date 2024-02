Manuel Hernández, sobre la huelga del transporte: "Tenemos que acatar lo que todos decidamos"

Es el cuarto día ya en el que ver tractores por las calles de algunas ciudades es común. La huelga de agricultores continúa, y ya han anunciado que así será hasta que se adopten medidas para mejorar la calidad del sector. Este sábado podrían unirse a las protestas los transportistas, cuya huelga a nivel nacional y de forma indefinida está convocada a partir de este sábado, 10 de febrero. Se quejan de que trabajan por debajo del coste de producción, un aspecto que comparten con el sector agrícola.

El presidente de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, hizo unas declaraciones algo polémicas, en las que aseguraba que ninguna organización conseguiría desarticular el paro indefinido ya convocado. "Si se dice que se para, se para. Y no hay más opciones. Y el camión que salga, allá él...No hay otra opción. Dejad los camiones vacíos el viernes. Porque como lo dejes cargado, lo vas a tener cargado 15 días", decía en su cuenta de TikTok.

"Tenemos que acatar lo que todos decidamos"

Este jueves ha estado en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 para aclarar esas declaraciones y explicar cuál es la situación actual del sector del transporte. "Me gustaría decir que esas declaraciones son fruto de las presiones, de estas maniobras. Fruto del nerviosismo, no fue adecuado dirigirme a nadie. No vamos a utilizar ningún tipo de violencia, ante la duda de si nos unimos o no, si así se refrenda mañana en Madrid, tenemos que acatar lo que todos decidamos. De alguna manera, es una estrategia para que este sector no culminemos la unidad que tanto miedo dan algunos".

¿Se suman los transportistas?

"No hemos tenido respuesta de Puente"

La duda acerca de si los transportistas se sumarán a las protestas de los agricultores están sobre la mesa. Manuel Hernández aclara al respecto que para ellos "no es de buen gusto parar" su actividad, pero que "desde que Puente tomó posesión nosotros contactamos con el ministro todo aquello que se quedó en el tintero y no hemos tenido respuesta. También nos hemos dirigido a presidencia de Gobierno en forma de 'SOS' y tampoco. Lo último que sabemos es que él no se va a sentar con aquellos que no sean interlocutores"

"Nos dejan fuera porque la gente debe saber que estas patronales están vacías por dentro de transportistas en activo. Son un organismo con privilegios, regados con cinco millones de euros en subvenciones. Ellos son intermediarios, no quieren un paro para seguir ampliando sus márgenes de beneficios. En más de año y medio, hemos interpuesto muchas denuncias. Nos ponen en un lugar comparable con el sector primario, de ahí la alianza que queremos hacer, pero por pura necesidad".

Manuel Hernández sentencia que son "trabajadores, no extrema derecha, cada uno vota a quien considera oportuno. Unas etiquetas que no se identifican con las miles de familias que lo estamos pasando mal. Pido comprensión a toda la ciudadanía y a los medios".

