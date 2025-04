Un conductor sevillano, multado no por no pagar la zona azul en pleno apagón eléctrico

La secuencia de los hechos comienza a las 12.30 horas de este martes 29 de abril, en pleno apagón eléctrico en toda España. Un conductor decide aparcar su vehículo en zona azul en la avenida Luis Montoto de Sevilla.

Este usuario trata de realizar el pago como viene siendo habitual a través de la aplicación móvil, pero en esos momentos no funciona la conexión. Decide buscar el parquímetro más próximo, pero tampoco está en servicio. “No obstante, mi cliente que trabaja muy cerca estuvo atento en los siguientes minutos por si tenía posibilidad de realizar el pago a través de algún medio, pero la realidad es que fue imposible”, asegura Ignacio Asencio García, abogado que está llevando el caso.

Pero lo que sí debió funcionar fue la tecnología con la que cuenta el personal de Aussa, empresa que se encarga de la gestión del aparcamiento público, ya que a las 13.17 se le notificó la multa a través de un boletín que quedó depositado en el parabrisas del vehículo. El motivo que recoge el ticket es por estacionar en el lugar señalizado con una limitación de tiempo superior al máximo autorizado en la zona o en el ticket donde conste la matrícula del vehículo.

Tanpoco pudo pagarla después porque no había electricidad

El propio aviso de denuncia ofrece la posibilidad de efectuar un pago de 4,60 euros en un plazo de una hora desde la notificación -en este caso hasta las 14,17 horas- para que ésta sea anulada sin llegar a mayores. “Pero tampoco durante este tiempo funcionaba ninguno de los medios de pago, por lo tanto, no era posible hacerlo. No cabe duda de que se trata de una circunstancia de fuerza mayor en el que, lógicamente, no cabe sanción”, asegura Asencio.

A partir de ahora, este usuario tendrá que esperar a que el Ayuntamiento de Sevilla le haga llegar la denuncia para poder recurrir. Si prospera, tendría que pagar 70 euros, la mitad en caso de realizar el pago de manera inmediata. No obstante, confían en que el consistorio hispalense caiga en la cuenta de que durante el tiempo en que se realiza la denuncia no era posible cumplir la obligación de abonar las tasas.

Desde el despacho de Asencio García aseguran que en las últimas horas han recibido más llamadas de otros conductores que también han sido multados a pesar de la especial circunstancia de apagón eléctrico en todo el país.

