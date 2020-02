Los sindicatos de los Mossos denuncian que no les dejan usar mascarillas por el coronavirus

Los últimos casos confirmados por coronavirus mantienen inquietos a los viajeros y trabajadores de los aeropuertos como es el caso de El Prat, en Barcelona.

Los sindicatos de los Mossos denuncian que, en Barcelona, no les dejan usar mascarillas para no causar temor a los viajeros. Se quejan de que las mascarillas las tienen pero que no las pueden usar.

Las únicas recomendaciones son para la Policía Nacional y en caso de puestos fronterizos cuando los vuelos provengan de China. Los agentes deberían usar guantes de usar y tirar, mascarillas especiales y lavarse las manos con frecuencia.

En El Prat muchos pasajeros han llegado con mascarillas aunque aseguran que en ningún momento le han realizado un control.

El coronavirus ya ha llegado a España con varios casos confirmados, dos de ellos en Cataluña.