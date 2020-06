Los sanitarios piden mejoras laborales tras condecorarlos con el premio Princesa de Asturias de la Concordia ante el coronavirus

Los sanitarios agradecen el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a su labor, y especialmente durante el coronavirus, pero aseguran que lo que de verdad necesitan son mejoras laborales y más contratos.

Todos los esfuerzos para esta pandemia se irán a la calle a final de año. Estamos hablando de que casi 40.000 sanitarios, Todos los contratados durante estos meses para ampliar las plantillas debido al coronavirus. Sus contratos en el mejor de los casos terminan en diciembre.

Ha vivido en una UCI. Trabajando sin descanso. Dejándose la piel. Y ahora está en la calle. Como señala Raquel Villalba, enfermera, que cuenta que "yo estaba cubriendo una baja en intensivos y no me han renovado mientras a otros compañeros que renovaron como refuerzo durante el coronavirus, incluso a alumnos sí, hasta el 31 de diciembre".

A Elena Barci, auxiliar de enfermería le han dicho que ya la llamarán en julio, "nadie nos asegura si el contrato va a empezar, porque no hemos firmado ningún precontrato".

Luis Miguel Benito señala que "no, no un profesional cuando ya lleva un tiempo trabajando usted le tiene que hacer fijo, esto en la sanidad pública no existe".

Muchos sanitarios reconocen que viven pegados al teléfono esperando la llamada para volver al trabajo, como Marina Remesal que señala que "si me llaman de la bolsa de empleo y no lo cojo me sancionan durante varios meses sin trabajar".

Y aunque esto ha puesto en evidencia más que nunca su precariedad llevan años sufriéndolo y piden que el reconocimiento llegue en forma de mejores condiciones laborales.