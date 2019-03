CCOO y UGT advierten de que "o se cierra el acuerdo de salarios o se cierra la negociación"

CC.OO. y UGT han advertido este lunes de que "o se cierra el acuerdo de salarios o se cierra sencillamente" la negociación y han insistido en que el Gobierno de Mariano Rajoy es corresponsable de la actual situación por la que atraviesan los salarios en España.

Así lo han destacado lo secretarios de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Alvarez, tras el primer encuentro mantenido después de la celebración del XI Congreso Confederal de CCOO, donde se eligió a Sordo máximo responsable del sindicato. Alvarez ha dejado claro que existe "un máximo interés" en alcanzar un acuerdo de negociación colectiva y ha afirmado que "no se le puede dar más tiempo", porque ya se le ha dado "más tiempo del necesario".

El líder sindical ha apuntado que el acuerdo de salarios es una "oportunidad" que hay que aprovechar y ha afirmado que parece que "la patronal está espléndida" y que "estaría bien" que conformase la mesa de negociación a ser posible "sin tardar mucho tiempo" para que se puedan situar las cosas de "peso" en este acuerdo.

No obstante, Alvarez no ha querido dar un ultimátum, ya que considera que "no es una cuestión de ultimátum, sino de tiempo". En esta línea, ha afirmado que se debería "poder cerrar" el acuerdo este mes e ir a partir de septiembre a un nuevo acuerdo en el que se introduzcan elementos, "si es posible", relacionados con el sistema de derechos laborales del país y que no se han podido incluir en la negociación de este año.

Por su parte, el recientemente elegido nuevo secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado la importancia que tiene llegar a un acuerdo salarial para 2017, tanto por la necesidad para cerrar los convenios colectivos que siguen abiertos, como para recuperar tasa de cobertura o para que los salarios recuperen poder en la distribución de la renta y poder adquisitivo para que la crecimiento se reparta más "equitativamente".

Además, ha confirmado que las organizaciones sindicales y empresariales se han emplazado para mantener contactos "a partir de esta semana", ya que, según Sordo, esta es una negociación que hay que cerrar "con acuerdo". En este contexto, ha recordado que si se demora el acuerdo de salarios de 2017 a otoño de este año "no habría convenios que guiar y no sería útil". "No queremos hacer cosas que no sean útiles. Hay que resolver la negociación con acuerdo o sin acuerdo", ha apuntado.