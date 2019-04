Las ventas de teléfonos inteligentes tocan techo

Los mercados de Europa y Estados Unidos están copados de teléfonos inteligentes y los nuevos modelos no encuentran ya tantos usuarios como antes dispuestos a renovar su terminal.

"Me parece que deberían durar un poco más, visto lo que cuestan", dice una usuaria. "Yo no voy tan al día como la gente que quiere siempre el último modelo", señala otra. "A mí me gusta la tecnología de hace dos o tres años", apunta un tercero.

Los expertos advierten del estancamiento en las ventas de estos dispositivos y algunos informes incluso dicen que se están vendiendo menos. "Lo que no hay es un elemento de transformación, algo muy distinto, algo completamente nuevo que empuje el mercado para arriba, entonces por qué cambiar algo que funcione bien", dice Alberto Bellé, responsable de un departamento de investigación de mercado.

En el primer trimestre del año pasado se vendieron 345 millones de teléfonos inteligentes, una cifra que se ha reducido hasta los casi 335 millones de unidades en los tres primeros meses de 2016. Es un 3% menos. Las marcas chinas, muy competitivas y con precios más asequibles, salvan de momento al sector que esperan terminar el año con mejores resultados.