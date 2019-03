La subida del salario mínimo afecta a más de medio millón de trabajadores, pero en algunos casos es insuficiente

La subida del salario mínimo afecta de forma directa a más de medio millón de trabajadores, un incremento que les permitirá alcanzar en 2020 un sueldo de 850 euros al mes.

Es el caso de Jonhy, un hombre que lleva 13 años trabajando en la misma empresa, donde su sueldo no supera el salario mínimo. Tiene tres hijos y una nieta y sus ganancias no son suficientes. "Me dedico a hacer otras cosas para poder llegar a fin de mes", asegura.

Cinthia tiene 23 años y trabaja en un centro de estética. Espera que la subida en la nómina le de un respiro: "El hecho de subirnos un poco el salario no supone mucho a la hora de poder independizarte".

Mari es limpiadora a tiempo parcial y ni siquiera llega al salario mínimo. Cobra 500 euros al mes y para ella la subida es insuficiente: "Está muy por debajo de lo que necesita una persona para sobrevivir".