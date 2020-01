La nueva tendencia más económica para vivir: Los locales comerciales rehabilitados

El gran problema de la vivienda en este país para comprar y/o alquilar abre nuevas posibilidades a aquellos que no se pueden permitir pagar un alquiler o una hipoteca con un precio muy elevado. La nueva tendencia ahora son los locales comerciales rehabilitados.

En el caso de la comunidad autónoma de Madrid hay ya 1.000 viviendas de este tipo pero también se pueden encontrar en otras ciudades como Barcelona o San Sebastián. Todas estas ciudades tienen un problema en común y es que la compra o el alquiler de una vivienda es una tarea muy complicada debido a que los precios se encuentran por las nubes.

Los números hablan por sí solos: Comprar un local comercial sale por la mitad de precio que una vivienda. En total, tendríamos que planear unos 25.000 euros para la rehabilitación, otros 1.200 de la licencia municipal y unos 1.500 por el proyecto técnico. A pesar de estas cifras, un local comercial acabaría siendo más rentable que adquirir una vivienda.

Los requisitos

Sin embargo, no todo son buenas noticias porque no vale cualquier local. Por ejemplo, la comunidad de Madrid establece una serie de requisitos. Han de ser de unos 25 metros cuadrados, como mínimo, una altura de dos metros y medio y unos pasillos de, al menos, 85 centímetros. Además ha de contar con ventilación e iluminación natural en toda la casa, salida de humos y, sobre todo, el local no ha de estar por debajo del nivel de la calle.

En el caso de que no se cumplan estos requisitos, la persona en cuestión podría pagar un multa de hasta 60.000 euros.