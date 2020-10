Los hosteleros de Verín, en Ourense, cierran sus locales de forma voluntaria para frenar el coronavirus

Los hosteleros de Verín, en Ourense, viven el primer fin de semana con sus bares y cafeterías cerrados. Decidieron cerrar sus locales durante 10 días de forma voluntaria y frenar así la expansión del coronavirus en la localidad gallega de Ourense, el área con más casos activos de Galicia.

La decisión fue tomada después de una reunión entre los hosteleros y el Ayuntamiento de la región. La iniciativa pretende frenar el aumento de los contagios por covid-19, una de las localidades gallegas con las cifras más altas en casos positivos por el virus. "Evitar que el cierre sea efectivo o un confinamiento como ya sufrimos en el mes de abril, intentar no llegar a esa situación", ha declarado Francisco Pérez, miembro de la Asociación de Hostelería de Verín.

El primer fin de semana ha vivido una estampa de terrazas recogidas, mesas vacías y establecimientos cerrados. Los vecinos de Verín buscan este domingo algún bar abierto o pedían el café de la mañana para llevar. "Yo vengo todos los días aquí pero hoy me dicen que no me lo pueden servir en la mesa, así que me lo llevo, me siento en un banco ahí en la calle y me lo tomo", ha contado una vecina de la localidad. Otros establecimientos han permanecido abiertos, como es el caso de la panadería de Diana. La joven ofrece diversos productos de alimentación y puede venderlos para llevar. "Tenemos que ir a las máquinas o traer el bocadillo de casa y lo comemos en la calle o en los parques", ha explicado otro vecino de Verín.

Ayudas económicas

Para paliar las pérdidas y ayudar a sobrellevarlo al sector hostelero, el Ayuntamiento de Verín ha puesto en marcha una línea de ayudas. Las ayudas constan de dos cantidades a recibir en periodos de tiempo distintos. Los vecinos podrán solicitar del 15 hasta el 31 de octubre de este año un anticipo económico de 300 euros. La segunda dotación varará en función de los gastos fijos de cada establecimiento durante el periodo de cierre de los diez días. Estos últimos deberán ser solicitados desde la fecha del fin de cierra, el 23 de octubre, hasta el día 23 de diciembre del 2020.

Últimos datos de coronavirus en Galicia

Desde la Xunta han alarmado varias veces de la crítica situación de Verín y O Barco de Valdeorras, donde se han notificado 78 contagios en la última jornada. La comunidad gallega ha notificado en la última jornada 437 nuevos casos positivos, 82 más que el sábado. La única comunidad que ha registrado un leve descenso es justo el área sanitaria de Ourense, con 33 casos menos en las últimas 24 horas, hasta los 1.557. Galicia ha registrado 43 pacientes ingresados en plantas UCI, tres más que el sábado y un total de 246 personas ingresadas en centros hospitalarios. El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo es de 818, tras los tres decesos notificados este sábado: un hombre de 81 años en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y dos hombres, de 80 años ambos, uno de ellos ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y otro en el Hospital de Verín.

Este fin de semana, en los carteles de los establecimientos hosteleros de Verín podemos leer: "Todos juntos por todos", un mensaje alentador que espera a su clientela a la vuelta del cierre, el próximo viernes 23 de octubre.