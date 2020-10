La CEOE califica de "barbaridad" un estado de alarma de seis meses

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, cree que es una "barbaridad" extender el estado de alarma hasta mayo, tal y como pretende el Gobierno, y pide revisarlo de forma más periódica. En su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, ha dejado claro que comparte las medidas aprobadas para hacer frente a la nueva ola de la pandemia, pero no los plazos. "Esto es coyuntural, no decimos que no apoyemos las medidas, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de la Semana Santa? ¿Nos la cargamos porque planteamos este plazo de mayo? Es una auténtica barbaridad", ha dejado claro.

Cuidado con los gastos

Asimismo, el presidente de la patronal ha hecho hincapié en que los problemas coyunturales se deben resolver con arreglos coyunturales. "Cuidado con los gastos estructurales. Queremos que se arreglen las cosas, respetar lo que es la parte sanitaria, pero hay que tener en cuenta la parte económica", ha remarcado.