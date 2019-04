Juncker alerta del hartazgo de los europeos por una UE en crisis y gobiernos "paralizados" por calendarios electorales

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado del hartazgo de los europeos con una Unión Europea en plena "crisis existencial", en la que los Gobiernos están "debilitados" por el populismo y "paralizados" por el miedo a perder elecciones.

"Los europeos están cansados de las disputas, controversias y peleas sin fin", ha alertado Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión Europea ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).

El político luxemburgués ha repasado errores y aciertos del último año y ha concluido que el estado de la UE "deja que desear", en un momento en el que muchos hablan de "crisis existencial".

"Nunca antes había visto gobiernos nacionales tan debilitados por las fuerzas populistas y paralizados por el riesgo de perder las próximas elecciones. Nunca antes había visto tanta fragmentación y tan poca convergencia en la UE", ha lamentado.

Por ello ha pedido mayor esfuerzo y cooperación, si bien ha querido dejar claro que Europa no será nunca "un magma uniforme", ni un único Estado, y que Bruselas "no aspira a sustituir" a los Estados. "No estamos aquí para destruir, sino para construir", ha zanjado.

A su juicio, la fragmentación entre los países de la UE sólo puede ayudar al desarrollo de populismos, porque "los populismos no arreglan los problemas, traen problemas".