El 70% de los jóvenes necesitaría ayuda para pagar la entrada de un piso

El 70% de los jóvenes afirma que necesitaría ayuda familiar para hacer frente al pago de la entrada de un piso, según el estudio 'Millennials y Vivienda 2019' realizado por la promotora Aedas Home a partir de un millar de entrevistas a personas de entre 25 y 35 años de todo el territorio nacional.

El estudio aflora que el 55% de los jóvenes se plantea la compra de una vivienda, incluso teniendo ya una vivienda en propiedad. Así, uno de cada cuatro jóvenes encuestados con vivienda en propiedad se plantea comprar otra casa. Entre las razones esgrimidas para no comprar una casa, un 30% alega la falta de estabilidad para hacer frente a esta compra, un 25% la incapacidad para abonar el pago inicial de la compra y el 13% por la responsabilidad que conlleva enfrentarse a una hipoteca.

El estudio refleja que la relación actual de los jóvenes con la vivienda es muy dispar. Más un tercio (el 36%) tiene una casa en propiedad, mientras que un 25% vive de alquiler en pareja y un 26% no se ha emancipado. Además, un 8% comparte piso en arrendamiento y el 6% vive solo de alquiler.

Capacidad de ahorro limitada

Respecto a las posibilidades de convertirse en propietario, el estudio refleja una capacidad de ahorro limitada de los jóvenes, ya que un 45% de los encuestados afirman no alcanzar mensualmente un ahorro de 300 euros. Un 33% de los encuestados apenas alcanzan un ahorro mensual de 200 euros, el 45% dice ahorrar más de 300 euros al mes el hogar y sólo un 14% ahorra más de 600 euros, alcanzando el nivel que permitiría comprar una casa, toda vez que la cuota hipotecaria media se sitúa en 588 euros.

La intención de compra de los jóvenes se constata en que hasta el 58% afirma estar ahorrando y el 21% tiene previsto empezar a hacerlo pronto, si bien el 61% no ha alcanzado un ahorro mínimo de 20.000 euros. A juicio del director de Innovación y Marketing de Aedas Homes, Javier Sánchez, esta mayoría "no puede plantearse la adquisición de una casa por contar con un importe mínimo para hacer frente a la entrada". "Entre estos últimos", apostilla, "un 20% no puede reservar nada de sus ingresos por el momento". Este perfil se concentra, sobre todo, entre los que no tienen una vivienda en propiedad y están pagando elevados alquileres", explica, señalando el pago de la entrada de un piso como principal barrera para acceder a la vivienda. "El problema es claro, y promotores, administraciones y sector financiero debemos ser capaces de poner en marcha soluciones para solventarlo", advierte.

Solo el 13% podría pagar más de 200.000 euros

La encuesta también pregunta a nivel nacional por el rango de precios que podrían llegar a pagar los jóvenes que se plantean comprar, y apenas un 13% sitúa este listón por encima de los 200.000 euros de media en toda España. "Llegan más fácilmente al importe más elevado los que ya tienen una casa en propiedad porque cuentan con el dinero de la venta de su casa para la compra", apunta Sánchez.

Respecto a las características de la vivienda, los jóvenes valoran especialmente la superficie útil, que cuente con garaje, que tenga terraza y que disponga de transporte público próximo. En cuanto a los nuevos modelos de casa, los puntos que más aprecian son los relacionados con la sostenibilidad.