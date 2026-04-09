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Iryo y Ouigo se adelantan a Adif y venden billetes a Málaga desde el 27 de abril

Adif todavía no ha confirmado la fecha oficial del restablecimiento de la circulación pero algunas compañías ferroviarias ya manejan sus propias previsiones y apuntan a una reapertura próxima.

Imagen de archivo de un tren de Iryo circulando por una vía de la Comunindad Valenciana

Iryo y Ouigo se adelantan a Adif y venden billetes a Málaga desde el 27 de abril | EFE

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Lucía Piñar
Publicado:

La alta velocidad a Málaga sigue suspendida desde el pasado 5 de febrero, es decir, desde hace ya más de dos meses. Entre los motivos que obligaron a interrumpir la circulación están el accidente en Adamuz y los temporales, que provocaron desprendimientos que afectaron directamente a la vía.

A día de hoy, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todavía no ha confirmado cuándo se restablecerá el servicio. Sin embargo, algunas compañías ferroviarias ya manejan sus propias previsiones y apuntan a una reapertura próxima, en concreto, dentro de poco más de dos semanas.

Es el caso de Ouigo e Iryo, cuyas páginas web ya ofrecen billetes para viajar entre Madrid y Málaga a partir del 27 de abril. También la operadora pública Renfe ha adaptado su oferta y, desde esa fecha, elimina el tramo que actualmente se realiza en autobús.

Todo ello ocurre pese a que Adif no ha oficializado la fecha de finalización de los trabajos en Álora, el punto donde se produjo el desprendimiento. Su presidente, Pedro Marco de la Peña, ya avanzó el pasado 16 de marzo que no se prevé reabrir la línea antes de la última semana de abril.

La prolongación del cierre ha coincidido, además, con la Semana Santa, un periodo clave para el turismo en la Costa del Sol. El sector ya advirtió de que la ausencia de conexión directa por alta velocidad durante esas fechas podría traducirse en pérdidas económicas millonarias.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en que los trabajos avanzan al máximo ritmo posible, aunque condicionados por limitaciones técnicas. "Las posibilidades son las que son, estamos limitados por la física, no podemos meter más máquinas ni más trabajadores ni podemos trabajar más horas", ha señalado. El objetivo, subraya, es reabrir la línea lo antes posible, pero con todas las garantías de seguridad.

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