El IPC definitivo baja casi tres puntos en marzo hasta el 3,3%: los alimentos siguen disparados

El precio de la vida sigue encareciéndose. Ya conocemos el dato definitivo del mes de marzo: el IPC baja hasta situarse en el 3,3% -en tasa interanual- y recorta 2,7 puntos. Así lo ha detallado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, la inflación ha registrado un ligero aumento del 0,4% respecto al pasado mes de febrero.

La moderación de la tasa de crecimiento interanual se debe por el abaratamiento de la electricidad y los carburantes. También porque los precios de alimentos y vestido y calzado aumentaron menos que en igual mes de 2022. La inflación -término interanual- registra su menor nivel desde agosto de 2021 y no se había reducido tanto en un mes (2,7 puntos) desde mayo de 1977.

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas no da tregua y su tasa se coloca en el 16,5%, tan solo una décima por debajo del mes anterior (16,6%). La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha bajado una décima en marzo, hasta el 7,5%, y se sitúa 4,2 puntos por encima del IPC general y en sus valores más altos en más de 40 años.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han valorado que la inflación subyacente ha bajado en marzo por primera vez desde el pasado mes de septiembre. Asimismo, desde el Gobierno resaltan que España se mantiene entre los países con la inflación "más baja" de la Unión Europea (UE).

El precio de los alimentos sigue disparado

El pescado y marisco, leche, queso y huevos y aceites y grasas subieron sus precios menos que en marzo del año pasado. Por otro lado, los precios de las legumbres, hortalizas y de otros productos alimenticios subieron más que en marzo de 2022. El Ministerio que dirige Nadia Calviño ha puesto en valor la moderación de una décima del precio de los alimentos y el "buen comportamiento" de los precios de la electricidad gracias a la 'excepción ibérica'.

Respecto a la subida mensual de los precios, han influido varios factores, entre ellos los alimentos: se han encarecido un 1,1% respecto a febrero por las subidas de precios en la mayor parte de sus componentes, especialmente de legumbres y hortalizas, carne y otros productos alimenticios.