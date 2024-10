Invertir en salud y medio ambiente es invertir en calidad de vida

El cambio climático, uno de los grandes retos de nuestro tiempo, nos ha traído a su vez un gran desafío: lograr una transición lo más eficiente y rápida posible hacia las energías limpias. Pero el futuro, dicen los expertos, no pasa única y exclusivamente por la electricidad.

Carlos Barrasa, Director de Commercial & Clean Energies de CEPSA, recordaba durante su intervención en Metafuturo que "los barcos, los aviones o la industria pesada son elementos que no podrán electrificarse". Pero eso no significa que no puedan funcionar en el futuro gracias a energías limpias. La alternativa, dice, son los combustibles líquidos, las llamadas moléculas verdes, que son respetuosas con el medio ambiente y -por tanto- más beneficiosas para la salud que el actual modelo basado en combustibles fósiles.

La salud, tema de debate en Metafuturo

Y precisamente ese segundo aspecto, la salud, ha sido el otro gran tema de debate durante esta segunda jornada de Metafuturo.

Hablando sobre el 'Valor social de la innovación' María Fernanda Prado, Directora General de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia, recordaba que "casi el 23% de nuestra facturación se destina a inversiones para investigación y desarrollo". Inversiones, recordaba, que tardan años en aprobarse, en aplicarse y en lograr sus objetivos. Se tarda mucho tiempo en ver los resultados pero finalmente llegan. Por ejemplo, se estima que en el año 2022 los avances médicos y farmacológicos lograron salvar la vida a 400.000 pacientes oncológicos en toda Europa.

Pero hay otra cara relacionada con la salud y la enfermedad que también está muy actualidad y que cada vez genera más preocupación: la salud mental.Josep Alfonso, Director General de la Fundación AXA, daba a conocer los contundentes datos de un estudio propio: “El 34% de los españoles dice que actualmente tienen algún tipo de problema de salud mental". Y eso, recordaba Alfonso, supone ocho puntos más que hace un año. Crece por tanto la incidencia y crece también el consumo de fármacos. "Algo más de 4 millones de personas en nuestro país están consumiendo cada día algún medicamente relacionado con la salud mental".

Los expertos reconocen que cada vez se habla más de ello, que poco a poco se va rompiendo el tabú que hasta ahora ocultaba los problemas de salud mental, pero aún así aseguran que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.

