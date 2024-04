Los influencers bajo la lupa: la mayoría podrían quedar fuera del cumplimiento de la ley

La actividad de los influencers sigue bajo la lupa por la escasa regulación que tienen. Desde hace unos meses tienen algunas obligaciones, como la de indicar si un contenido es publicidad. Aún así, muchos no lo hacen. Algunos organismos piden más control, y unas normas más estrictas. Las mismas que las que se aplican a cualquier medio de comunicación.

Los influencers se empezaron a popularizar hace unos años. Poco a poco fueron ganando terreno, acumulando miles o incluso millones de seguidores en las redes sociales. Es ahí cuando se empieza a hablar de la necesidad de regularlos.

En sus cuentas publican todo tipo de contenido y gran parte de sus ganancias son gracias a la publicidad. La legislación publicitaria les obliga, por ejemplo, a avisar cuando un contenido es publicidad o está pagado. "Si hay ilícitos publicitarios se puede actuar, aunque hasta ahora no se ha actuado", nos explica Alejandro Perales, Presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC). Sin embargo, se quedan fuera muchos detalles, obligaciones que si cumplen otros canales de comunicación.

El problema es que la actividad de los llamados "usuarios de especial relevancia", todavía no se ha terminado de regular. La normativa que debería cubrir esto lleva un año y medio para aprobarse y hasta que no se apruebe el Real Decreto, nos dicen los expertos, "no tienen ninguna obligación".

Discrepancias en la regulación

Dentro de la regulación hay discrepancias sobre a quiénes debería abarcar. En el último borrador, el Gobierno proponía que fueran aquellos usuarios que tienen más de un millón de seguidores en redes sociales y que, a la vez, ganen más de 300.000 euros anuales. Pero los expertos creen que esos umbrales son demasiado altos, "si mantenemos esos umbrales va a ser un coladero para todo, estamos haciendo una regulación que va a ser absolutamente ineficaz", explica Ana Caballero, Vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.

UTECA, AUC y AETD, entre otros, proponen bajar esas cifras para asegurar la protección de todos los usuarios. Es decir, que la normativa afecte a aquellos que tienen más de 100.000 seguidores acumulados y ganen 100.000 euros anuales. Porque si no, reconocen, "hay una gran cantidad de influencers que se quedarían fuera de la ley".

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) pide que se rebajen los umbrales de ambos indicadores en el Proyecto de Real Decreto (PDR) del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, que en su redacción actual fija en dos millones de seguidores en al menos una plataforma y en 500.000 euros de facturación anual los requisitos para que el perfil sea un Usuario de Especial Relevancia.

Tener esta calificación obligará al cumplimiento de la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor, con la posibilidad de afrontar sanciones de hasta 1,5 millones de euros en los casos de incumplimiento más graves.

