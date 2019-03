Ignacio González: "Madrid no ha suprimido ningún servicio público esencial"

Este jueves hay una reunión de Montoro con las Autonomías, en la que se tratarán asuntos que tienen que ver con la reforma fiscal y el déficit público.

A raíz de ello, Ignacio González, en una entrevista en Espejo Público, espera que, con motivo de la reforma fiscal, se aborden cuestiones como "cómo se van a articular los anticipios a cuenta de la financiación del año próximo", donde dice González que espera que "el Gobierno haga un ejercicio de falicitación a las CCAA", y que no haya el déficit a la carta. Espera, añade que "espero el esfuerzo fiscal sea igual para todos, y que no se quiera beneficiar a los que están peor sobre los que han hecho más esfuerzos y por eso están mejor".

Subraya González que Madrid es "la única Administración en España que hemos cumplido con el déficit público".

Subraya, que "no hemos suprimido ningún servicio público esencial", sino todo lo contrario. "Hemos reducido gastos de otras partidas que no eran fundamentales y las hemos concentrado en educación, sanidad, transportes y servicios sociales". Gracias a ello, Madrid ha pasado "de gastar del el 73% al 90%", lo que significa que "nueve de cada diez euros van a esos servicios esenciales, que son los más necesitados" para los madrileños. Concluye añadiendo pues que "no hemos recortado, hemos ampliado".

El presidente de la Comunidad recuerda que "hemos inaugurado tres centro de salud, vamos a abrir otro y vamos a inaugurar un hospital".

Explica que "Madrid desde hace un año está creciendo económicamente", y apunta que "si como consecuencia de la rebaja fiscal (del Gobienro), existiera algún madrileño que no quedase compensado, me plantearía volver a bajar los impuestos" para que no se viera ningún madrileño en esa situación.

"Ello -explica González- permite tener más recaudación que los demás", y añade que "una de cada cuatro empresas que se crean en España es en Madrid", así como que "el 65% de la inversión extranjera se produce en Madrid".

El ático que tiene en Marbella y posible candidato

En relación al ático que el presidente tiene en Marbella, y la supuesta relación que tendría con la red de Correa, ha dicho tajantemente que "no tengo que ver absolutamente nada". Añade que "el más intersado en que esto se clarifique soy yo" y subraya que "no tengo la más mínima relación con el señor Correa, al cual no conozco".

Por otro lado, cuando cada vez queda menos para que sean elecciones autonómicas, González asegura que "si dependiera de mí, seré candidato". No obstante, "hay unos procesos", pero recalca que "me gustaría ser candidato".



A raíz de la renuncia de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del BEI, considera que "es una decisión que le honra, que es buena para ella, para España", a la vez que añadía que se trata de "una decisión personal y razonable".

González cree que "hay una serie de hechos objetivos que están ahí".