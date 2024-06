El paro baja, pero los hosteleros siguen buscando personal: "No se puede amamantar a gente que solo quiere vivir del Estado"

Vendrán muchos turistas, es lo que se espera y, España se prepara para eso. Empresarios del sector hostelero, sobre todo, los de zonas costeras, buscan personal para cubrir la temporada alta.

Se nota en los datos de mayo. Récord en afiliación, gracias al impulso de la hostelería, el sector que más empleo ha generado. Pero los hosteleros se quejan. Enrique Seco, presidente de la Asociación de Hosteleros de Burgos, asegura que "han tenido que cerrar 15 días el negocio porque no han encontrado personal, ni camareros, ni cocineros".

No es el único, en Torremolinos, David, propietario de un chiringuito, ha decidido contratar a más gente para cuadrar bien las horas. "Ahora los trabajadores hacen ocho horas porque son más en plantilla, y no hay ningún problemas. Antes muchos no querían hacer horas extra".

Aún así, asegura que les "está resultando muy muy complicado encontrar personal, desde hace ya varios años".

No cubren vacantes, no encuentran personal ni camareros, ni cocineros. Dicen que no lo entienden cuando hay más dos millones y medio de parados. En este sentido, la encargada de un negocio en Málaga afirma que "hay muchas pagas, muchas ayudas, y la gente con eso se conforma y no quiere trabajar".

"No se puede vivir del Estado"

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Galicia asegura que muchos piden que los rechacen porque si empiezan a trabajar se le acaba la paga. "Hay gente a la que se le puede dar una ayuda puntual, pero lo que no se puede es amamantar a una serie de gente que quiere vivir del Estado y el Estado somos nosotros", asegura.

"Nos encontramos con gente que rechaza el trabajo. Otros lo aceptan y a los 15 días te llaman que no vienen o que ya no aparecen", dice.

Se quejan los empresarios y se quejan los trabajadores. Según el portavoz de UGT en Burgos, Pablo Fraile, a ellos les llegan muchas denuncias de trabajadores que "han tenido jornadas interminables o que no les han pagado las horas extra".

Los empresarios se defienden, la hostelería de hoy, dicen es diferente. "La hostelería de hoy es más conciliadora. No es como antes que trabajaban con un horario eterno", afirma Enrique Seco.

Uno de los camareros dice que tienen ocho horas diarias de trabajo y dos días libres a la semana. Otra chica afirma que "todo está ahora más regularizado y se respeta".

En este sentido, Cheché Real, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Galicia, afirma que para eso está la Inspección de Trabajo, "el que no cumpla las normas, que los sancionen, para eso está ahí la inspección". Estas inspecciones a los bares se han disparado un 60%.

