Ángel Cuevas: "Estamos teniendo problemas para contratar trabajadores. Prefieren cobrar el ingreso mínimo"

El presidente de la Asociación de la Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha realizado unas polémicas declaraciones sobre el Ingreso mínimo vital, aprobado por el Gobierno con un amplio apoyo del Congreso y las fuerzas políticas.

"Estamos teniendo problemas para contratar. Al llamar a antiguos trabajadores para completar la plantilla o llamar a nuevos trabajadores para contratarles, nos dicen que, con el ingreso mínimo vital, este año no se van a incorporar", ha asegurado Cuevas.

El debate sobre esta ayuda ha acompañado al ingreso mínimo vital desde el primer día. Pese a que hay economistas que lo apoyan, hay otros que consideran que puede suponer un desincentivo para el empleo.

"No entiendo que no se premie el esfuerzo, me parece algo vital. Habrá gente que diga, pues no me compensa trabajar. De esta manera se está desincentivando el empleo y además se está estimulando la economía sumergida", opina María del Carmen Tejada, doctora en Economía.