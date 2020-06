El hijo de un trabajador de Alcoa en un vídeo a Pedro Sánchez: "Son los mejores haciendo aluminio"

La crisis de los trabajadores de Alcoa tiene un nuevo protagonista, el hijo de uno de los trabajadores que utiliza un vídeo para dirigirse directamente al presidente del obierno, Pedro Sánchez. Reclama que lo compartan para que tenga más fuerza, y lo está consiguiendo. Se presenta así: "Hola, hoy no soy Danitube wirs y tampoco os voy a pedir que suscribáis a mi canal o que le deis a like. Hoy soy Dani, el hijo de un trabajador de Alcoa y solo quiero pediros que compartáis este vídeo todo lo que podáis porque quiero que lo llegue a ver el presidente del Gobierno, ya que hoy es un día muy triste para mí".

Explica que al principio las noticias que le daba su padre le gustaron: "Yo en un principio me alegré. Le dije: '¡Bien! así no tendrás que trabajar y podrás más tiempo conmigo'". Pero la decepción vino después, con la explicación: "Él me explicó que si se queda sin trabajo nos tendremos que ir a otra ciudad a buscar otro nuevo trabajo o a otro sitio dónde haya. Porque aquí no va a haber". Recuerda que sus abuelos se jubilaron allí tras trabajar en lo mismo, pero ahora: "¿Por qué nos tenemos que ir si tenemos aquí nuestra casa, nuestra familia y nuestros amigos?". Apunta la importancia del problema: "Solo en mi portal viven cuatro familias de Alcoa. Conozco a mucha gente que trabaja allí y no quiero que se tengan que marchar también". Reivindica el trabajo en la factoría: "Me explican por qué cierra y no lo entiendo. ¡Si son los mejores haciendo aluminio!".

Reunión y movilizaciones

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao (Lugo) se reúne de forma telemática con el secretario del Ministerio de Industria, Raül Blanco, para reclamar una "intervención temporal" de la compañía con el fin de garantizar su "viabilidad a largo plazo". El presidente del comité de la fábrica de San Cibrao, José Antonio Zan, remarca que la petición que se va a trasladar al Ministerio de Industria es la que "defendió" el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de "buscar una intervención temporal de la empresa" con el fin de que se mantenga el "100% del empleo" y su "productividad", unido a la necesidad de una tarifa eléctrica estable.

Los representantes de los trabajadores llegan a este encuentro con varias movilizaciones en los últimos con un gran respaldo de los vecinos de A Mariña, con acciones que han llevado al corte de la autovía A-8 y la entrada y salida de la fábrica de Cervo. De hecho, preparan una manifestación en la que el Gobierno "va a saber realmente con lo que está jugando". Y es que Zan censura que el Ministerio de Industria "ha cometido un error muy grave y la pelota ya no está en su tejado, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez" que debe aportar una solución, a su juicio.