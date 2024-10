"Me han estafado 1.500 euros por abrir la puerta": Google prohíbe los anuncios de cerrajeros piratas

Enfrentamos a un cerrajero profesional- Manel de Barcelona- frente a uno 'pirata' que ha cobrado más de 600 euros a una señora. Manel le recrimina haber estafado a la mujer: " A esta señora cuando fuisteis le empezasteis a sumar conceptos pero ya estabais taladrando la cerradura. Soy presidente de una asociación. Tienes que decir precio antes de salir. Ustedes han cobrado a una señora más de 600 euros por abrir una puerta. Es un precio abusivo".

El 'abrepuertas' justifica cobrar ese precio: "¿Por qué abusivo. ¿Pero quién lo dice? Pero ¿yo soy el único? Escúcheme esto es libre mercado". Incluso llega a insultarle: "Flojo de mierda. Que no te levantas las 24 horas para trabajar. Vos trabajas hasta las 6 de la tarde". Le decimos que se aprovechan de la desesperación de la gente, a lo que él alega: "¡No, la desesperación de la gente no! ¡El trabajo! Nadie de los cerrajeros te cobra 70 euros mi hija! Manel le responde que él está en Barcelona y cobra "70 euros por abrir una puerta". Es además presidente de una asociación. Lo normal es cobrar entre 80 y 150 euros por abrir una puerta sencilla, dependiendo de la hora o si es una urgencia.

Muchos se saltan la ley y no dan un presupuesto antes

Desconfíen si antes de ir no le dan un precio aproximado. Pueden timarles y además, les cobrarán el desplazamiento. "Llegan allí y es cuando te llevas la sorpresa", dice Manel. Sepan que es obligatorio que le den un presupuesto previo por escrito. 1500 euros le han 'sablado' a otra mujer por abrirle la puerta y cambiar la cerradura. Le pedimos a Jorge, otro cerrajero con mucha experiencia, que nos analice la factura: "Abusivo no, eso es un atraco. Cobran además un montón de recargos. A esta señora la han estafado? Sí, claro es una estafa. El problema es que si la señora llama a la Policía no pueden hacer nada porque es libre mercado. Suelen ser empresas multiservicios". Otro cerrajero oficial nos dice que eso es: "estafa total. Yo por 1500 euros te pongo una puerta acorazada". Están acostumbrados a ver facturas con precios desorbitados.

Cuidado con los anuncios en buzones o internet

Encontramos numerosos anuncios por las calles en pegatinas en los portales y buzones. "Abrimos todas las puertas, servicio inmediato, 24 horas... " Mucho cuidado porque así se anuncian los cerrajeros 'piratas' y también en Internet. Probamos a llamar a algunos de estos teléfonos fingiendo que nos hemos dejado las llaves dentro de casa. "Ahora cuando llegue y vea la puerta te dice presupuesto", nos responde la primera empresa a la que llamamos, pese a insistirle en que es obligatorio que nos de un precio estimado. Llamamos a otro y lo mismo: "Pues eso una vez que el técnico vaya le indica todo. Nosotros es que no disponemos de precio", responde una chica de otra empresa. Pese a decirle que no están cumpliendo con la ley. Manel nos dice que esto es habitual.

Google prohíbe los anuncios de cerrajeros

El problema es que suelen ser los primeros que aparecen cuando buscamos. "En algunos países de Europa Google ya ha prohibido estos anuncios", asegura José Luis García, presidente de UCES, la Federación Nacional de Cerrajeros. Aquí en España, Google también los ha prohibido. A partir del 4 de noviembre ya no veremos anuncios de cerrajeros. Todo para evitar a los que estafan. Quieren que aparezcan posicionados los primeros, los que realmente tienen buenas valoraciones y no los que pagan por el 'clic'.