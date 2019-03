Hacienda advierte de que la devolución del dinero de las 'tarjetas black' no exime de posibles sanciones

Tras participar en unas jornadas sobre el sector automovilístico, Ferre aseguró que si la Agencia Tributaria llega a la conclusión de que ha habido alguna infracción, "claro que hay que pagar sanciones o recargos, como cualquier ciudadano". Así, reiteró que, desde el punto de vista tributario, la devolución del dinero gastado y ocultado al fisco no exime de pagar posibles sanciones.

"Otra cosa es a efectos de la entidad o a efectos del juez, que no me corresponde a mí valorar", añadió. Ferre afirmó que la Agencia Tributaria está comprobando la situación tributaria de los usuarios de estas tarjetas, así como el uso que se les ha dado, y a partir de estas investigaciones, analizará qué cantidad podrá recuperar. "No hay que prejuzgar la solución final, hay que dejar trabajar a la Agencia Tributaria con la profesionalidad que ha tenido siempre y ver cuáles son los resultados", reiteró.